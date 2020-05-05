 

В Geekbench замечен новый смартфон Vivo V2012A

05.05.2020, 15:15, Новости дня

В базе данных Geekbench появились технические параметры нового смартфона Vivo под кодовым обозначением V2012A.

Достоинством нового не анонсированного смартфона является то, что здесь применили восьмиядерный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти. Предполагается, что новинка получит чипсет Snapdragon 765G. В однопоточном режиме устройство набрало 2930 баллов, а в многоядерном режиме 7838 баллов. Кроме того, данная новинка получила актуальную версию операционной системы Android 10.

Напомним, в конце зимы состоялась премьера нового смартфона Vivo Z6 5G для китайского рынка, тогда как будущая версия может представлять собой глобальную модификацию вышеуказанного аппарата. Остальные сведения о новинке пока остаются неизвестными. Напомним, вышеуказанный девайс имеет 6,57-дюймовый дисплей и батарею на 5000 мАч.



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