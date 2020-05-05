Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy S20

05.05.2020, 15:15, Новости дня

Компания Samsung выпустила новую версию расцветки для флагманских смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra.

В частности, предложенный аппарат уже продается на рынке Китая в оттенке Cloud White. Несмотря на предложенный эксклюзивный цвет корпуса, модель продается по прежней цене. Пока для российского рынка новую версию флагмана не предложили. Напомним, модель Samsung Galaxy S20 имеет увеличенный 6,2-дюймовый экран на 120 Гц. Аппарат функционирует на чипе Exynos 990 или Snapdragon 865 с 12 гигабайтами ОЗУ.

Кроме того, в базовом исполнении новинка имеет 128 гигабайт постоянной памяти. Основная камера получила квадромодуль с главным датчиком 64 мегапикселя. Остальные подробности были озвучены во время премьеры.