Стартовали продажи трёх версий смартфонов Honor 9 в России

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05.05.2020, 15:15, Новости дня

В РФ стартовали продажи линейки недорогих смартфонов Honor 9C, 9A и 9S.

Первые покупатели смогут воспользоваться дополнительными скидками и получить фирменные подарки,например, фитнес-браслет. Модель Honor 9C доступна в РФ по цене 13 тысяч рублей. Вместе с тем первые владельцы приобретут модель на 2 тысячи рублей дешевле. Что касается модификации 9S, то здесь ценник составляет 7 тысяч рублей. Модель в последующий период несколько увеличится в цене.

Во всех модификациях применили актуальную версию ОС Android 10. Кроме того, модель функционирует на процессоре Kirin 710A с 4 гигабайтами ОЗУ в топовом исполнении. Емкость аккумулятора смартфона в улучшенном варианте достигает 4000 мАч. Основная камера имеет тройной объектив на 13+5+2 мегапикселя.



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