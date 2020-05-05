Скандалы: Операция «Летучая мышь»

05.05.2020, 15:10, Разное

Пентагон окружил Россию поясом секретных биолабораторий

2 мая МИД Казахстана сделал удивительное заявление. Ведомство сочло необходимым выступить с опровержением слухов о якобы ведущихся в Казахстане разработках биологического оружия. Это выглядит довольно странно, потому что официально Казахстан никто вроде бы в этом не обвиняет. Мы собрали информацию о созданных на американские средства биологических лабораториях в бывших республиках СССР — от Казахстана до Украины.

Но, конечно, от внимания казахских дипломатов не могли ускользнуть два заявления, сделанные почти синхронно внешнеполитическими ведомствами двух соседних государств — России и Китая.

Сначала в середине апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала обеспокоенность в связи с усилением «американского биологического присутствия» на территории бывших советских республик. По ее мнению, в подобных лабораториях могут вестись работы по созданию и модифицированию возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях.

29 апреля коллегу из РФ поддержал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, который заявил, что китайские власти считают опасным существование этих американских объектов в бывшем СССР.

Казахстан при этом не упоминался: из опасных объектов Захаровой был назван только Центр Лугара в Грузии. Но, конечно, казахстанские дипломаты поняли, что камешек полетел и в их огород. Потому что те биологические лаборатории, которые находятся в Казахстане или, скажем, в Армении — то есть в странах, которые РФ считает своими союзниками и партнерами, — по сути ничем не отличаются от грузинского объекта. Просто о нем больше известно, и он чаще упоминается российскими дипломатами.

Дом, который построил Дик

Многолетняя дипломатическая эпопея вокруг «мирных американских биолабораторий» у российских границ вызывает у меня стойкие ассоциации со старым советским анекдотом времен пограничного конфликта с Китаем. «Сообщение ТАСС. Вчера утром в долине Амура китайская сторона в составе 4 дивизий при поддержке танков, авиации и артиллерии атаковала мирный советский трактор, который занимался вспашкой колхозного поля близ советско-китайской границы. Ответным огнем трактора уничтожены 8 самолетов, 30 танков и до тысячи единиц живой силы противника. Председатель колхоза предупреждает: если провокация повторится, то будут задействованы сеялки и веялки вертикального взлета».

Самый известный секретный биологический объект Пентагона на территории бывшего СССР находится недалеко от Тбилиси, в поселке с ностальгическим названием Алексеевка. Это бывший советский военный городок, который сегодня пребывает в глубоком упадке. На фоне депрессивных окрестностей и поросших рыжим бурьяном полей высятся новенькие корпуса Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара, открытого в 2011 году при содействии американцев. Недалеко от этого места находится международный аэропорт. И это обстоятельство дает дополнительную пищу для конспирологов. Ведь объекты, где ведутся работы с возбудителями опасных болезней, обычно строят вдали от населенных пунктов и транспортных узлов.

Покойный сенатор Лугар, чье имя носит лаборатория, известен тем, что разработал специальную программу для бывшего СССР, которая начала осуществляться 12 декабря 1991 года, то есть сразу же после развала Союза. Суть этой программы образно можно сформулировать так: «вырвать у поверженного дракона оставшиеся зубы». Помощь, которая постсоветским странам предоставлялась через DTRA (Агентство по снижению угрозы министерства обороны США), состояла в финансировании уничтожения оружия массового поражения: ядерных ракет, пусковых установок, атомных подводных лодок и бомбардировщиков. Всего за 20 лет по этой программе США израсходовали 8,8 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы ушла американским же подрядчикам и консультантам. Позже представители российского руководства заявляли о том, что программа нанесла серьезный ущерб обороноспособности нашей страны.

В рамках этой же программы создавались американские биологические лаборатории в бывших советских республиках. Недавно экс-президент Грузии Саакашвили попытался приписать заслугу открытия Центра Лугара исключительно себе. Он рассказал трогательную историю о том, как завлек американцев в Грузию под предлогом необходимости утилизации советского биологического оружия, которое якобы там размещалось. На самом деле никакого биооружия в Грузии в советское время, конечно, не было. Тбилиси тут же опроверг хвастливые откровения беглого экс-президента. На самом деле заокеанских вирусологов в штатском в Грузию пригласил Белый Лис — Шеварднадзе. В 2002 году Грузия подписала с министерством обороны США соглашение «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». Заказчиком создания биолаборатории в Алексеевке стало все то же Агентство по снижению угрозы (DTRA). На строительство центра американцы выделили 300 миллионов долларов.

В 2011 году лаборатория была торжественно открыта. На церемонии присутствовал ее «крестный» — сенатор Лугар, а также некий Эндрю Вебер — помощник министра обороны США по вопросам ядерных, химических и биологических программ. Руководителем «мирной научной лаборатории» Саакашвили назначил Анну Жвания, ранее возглавлявшую грузинскую разведку. Сеялки и веялки были готовы к взлету…

Фактически же работы в лаборатории велись еще с 2006 года. Причем в режиме абсолютной секретности: учреждение функционировало под личным контролем тогдашнего главы МВД Вано Мерабишвили. То есть как минимум 7 лет, с 2006 по 2013 год, когда в Грузии сменилась власть, в лаборатории проводились исследования, о сути которых ничего не известно. Внутри были помещения, доступ в которые разрешался только американским гражданам.

В 2013 году лаборатория Лугара была передана под юрисдикцию Центра контроля заболеваний Грузии, однако американские специалисты трудятся в ней и по сей день. Программы, профинансированные США, продолжают выполняться. Все это объясняется заботой о Грузии, борьбой с эпидемиями. Однако одновременно с открытием Центра Лугара в Грузии закрыли Табахмельский биокомбинат, который во времена СССР производил вакцины против болезней сельскохозяйственных животных, в частности ящура, бешенства и сибирской язвы. Это для современной Грузии уже неактуально?..

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью «МК» рассказал, что на сайте лаборатории в открытом доступе он обнаружил совсем уж странные вещи. Например, патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных насекомых. «Патент зарегистрирован в США, имеются номер, дата, — уточнил Гиоргадзе. — В описании указано, что изобретение предназначено для заражения противника смертельными заболеваниями и его уничтожения с минимальными затратами. Также там был патент на полный боеприпас для капсул с токсичным содержимым. В его описании указана возможность снаряжения капсул различными вирусами для заражения личного состава войск противника. Еще один патент — на беспилотный летательный аппарат, способный распылять химические и биологические вещества над районами, занятыми противником». Ну как тут не вспомнить про мирный советский трактор с ракетами!

2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили резко выступила против «клеветы» в адрес лаборатории Лугара. А посол Китая был даже приглашен в грузинский МИД — по поводу все той же «клеветы», распространяемой, оказывается, уже и китайскими СМИ. Ну и все тот же «железный» аргумент: лаборатория уже давно под полной юрисдикцией грузинской стороны.

Однако Амиран Гамкрелидзе, руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии (которому вроде бы подчинена лаборатория), недавно сообщил в интервью, что доступ в хранилище опасных патогенов в Центре Лугара имеют только пять человек, и сам он в их число не входит. Вот это, надо думать, и есть «полный контроль».

Биолаборатории как повод для Майдана

На Украине, в отличие от Грузии, пентагоновские лаборатории старались не афишировать. Долгое время широкой общественности о них вообще ничего не было известно. Скандал разразился в середине апреля, когда украинская оппозиция в Верховной раде в лице депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука направила президенту запрос с требованием предоставить информацию о размещении на Украине 15 биолабораторий Минобороны США.

В документе утверждается, что имели место неоднократные утечки вирусов из этих лабораторий, и это приводило к вспышкам заболеваний и даже смертям. В частности, речь идет о вспышке геморрагической пневмонии в Тернополе, когда погибло 450 человек, и эпидемии холеры 2011 года, когда умерли 33 человека. В январе 2016 года в Харькове от свиного гриппа скончались сразу 20 военнослужащих.

На демарш депутатов отреагировало посольство США в Киеве, которое на своем сайте разместило сообщение: «Здесь, в Украине, программа по снижению биологической угрозы министерства обороны США работает совместно с украинским правительством над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, представляющих угрозу, на украинских государственных объектах, чтобы можно было одновременно проводить мирные исследования и разработку вакцин».

То есть посольство впервые официально признало, что такие лаборатории на Украине существуют, и работают они по программе Пентагона. Исключительно в мирных, разумеется, целях. Впрочем, скоро это заявление с сайта таинственным образом исчезло.

В те времена, когда президентом был Янукович, Украина попыталась избавиться от подозрительных американских лабораторий. Что из этого вышло, «МК» рассказал украинский экс-премьер Николай Азаров.

— Николай Янович, когда было подписано соглашение об американских биолабораториях на территории Украины?

— Соглашения между министерством обороны США и министерством здравоохранения Украины, в соответствии с которыми открыты эти лаборатории, были подписаны 29 августа 2005 года. В то время президентом был Виктор Ющенко. Эти соглашения были засекречены. До 2005 года американцы не обращались к нам с таким предложением. Никаких переговоров на эту тему не было. Но с приходом к власти Виктора Ющенко представители США четко поставили перед ним условие: открыть биолаборатории. Такие переговоры начались, и были подписаны эти соглашения, которые определили порядок взаимодействия двух министерств в этой сфере. Министерство здравоохранения Украины обязано было предоставить предложения по размещению этих лабораторий. А минобороны США занималось их обустройством.

— Кто непосредственно вел переговоры с американцами на эту тему?

— Переговоры вела правительственная делегация, которая получила все полномочия от Ющенко и Юлии Тимошенко — она в то время была премьером. Все это происходило в обстановке секретности, никакой информации о переговорах не было. Никто и понятия не имел, что такие переговоры вообще ведутся. Соглашение было подписано, и начали создаваться эти лаборатории.

— А вы когда и как о них узнали?

— В 2010 году, после победы на выборах Януковича, нам министерство здравоохранения (уже при новом министре) подготовило информацию о том, что на территории Украины функционируют американские биолаборатории, куда запрещен доступ украинским специалистам. Эти лаборатории работают абсолютно автономно. В этом надо было навести порядок, выяснить, чем они там занимаются.

— Что вы тогда предприняли?

— Начались переговоры на уровне американского посольства о том, чтобы наши специалисты были допущены в эти лаборатории для проведения инспекций. Переписка с американцами шла ни шатко, ни валко. В 2010 году мы были в очень тяжелом состоянии, надо было выходить из кризиса 2008–2009 годов. Мы зависели от помощи МВФ. Поэтому этот вопрос никто особо не педалировал.

Тем не менее в 2011 году американцы дали разрешение на совместные инспекции. Был составлен график, инспекции состоялись. И был сделан вывод, что американцы практически ничего там не показали, все свелось к чисто формальному обмену бумагами. Тогда в конце 2012 года правительству США была направлена официальная нота о том, что Украина предлагает расторгнуть соглашения и закрыть эти лаборатории. Началась переписка, которая продолжалась и в 2013 году. А уже в ноябре 2013-го начался Майдан.

— Вы считаете, что ваше намерение закрыть биолаборатории могло сыграть какую-то роль в том, что на Украине произошел госпереворот?

— Я не могу на 100% утверждать, что этот вопрос сыграл решающую роль, но среди прочих причин Майдана он мог быть. Тот курс, который проводило наше правительство, американцев не устраивал. Это был курс на равноправное сотрудничество и со странами Таможенного союза, и со странами ЕС, и с теми же американцами. Я думаю, что фактор этих лабораторий был одним из тех, которые побудили американцев активно способствовать смене власти на Украине. Я бы так сказал. У меня нет доказательств, что именно эта тема явилась причиной. Но то, что переворот положил конец всяким переговорам на эту тему, — это абсолютно однозначно. После прихода к власти Турчинова–Порошенко вопрос о биолабораториях был снят с повестки дня. Наша нота была отозвана.

— Сейчас украинские специалисты никакого доступа к этим лабораториям не имеют?

— Я думаю, абсолютно не имеют. Там работают представители американского минобороны. Деятельность лабораторий засекречена. Посольство США недавно признало существование этих лабораторий, но выдало только самую общую справку.

След летучей мыши

В феврале 2020 года разразился грандиозный скандал: казахстанский портал Yvision сообщил, что образцы вируса COVID-19, полученные учеными Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате, якобы полностью совпадают со штаммом, изучение которого было начато в ЦРЛ пару лет назад. И действительно, как следует из открытых источников, в 2017 году группа ученых под руководством американского профессора Гэвина Д.Смита изучала коронавирусы летучих мышей, обитающих в трех пещерах Казахстана: Унгирли, Караунгир и Кептерхан. Работы велись в рамках проекта Агентства по предотвращению угроз минобороны США KZ-33 под названием «Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus» («Ближневосточный респираторный синдром коронавируса»).

Ко всему прочему, исследования проводились в районе, где проживает община дунган. Это народ, говорящий на китайском языке и зарабатывающий на жизнь челночной торговлей с Китаем.

Скандал вновь привлек внимание к биологическим лабораториям, функционирующим в Казахстане при поддержке американцев. Заявление казахстанского МИД только подтвердило то, что все и так знали: да, такие лаборатории есть. Но в документе приводятся и некоторые интересные подробности. В частности, в отношении ЦРЛ.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана сообщает, что ЦРЛ создана в рамках Исполнительного соглашения между Казахстаном и РФ о ликвидации инфраструктуры ОМУ (оружия массового уничтожения). Она получала финансирование через министерство обороны США по программе Нанна–Лугара. В настоящее время, уточняет МИД, ЦРЛ полностью принадлежит Казахстану и финансируется из республиканского бюджета. Все сотрудники — граждане Казахстана. Все исследования контролируются республиканскими властями. «Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств», — заверяет казахстанский МИД.

Четырехэтажное здание ЦРЛ в Алма-Ате было построено в 2016 году на деньги минобороны США, которое потратило на строительство около $108 миллионов. Лаборатория обладает вторым и третьим уровнем безопасности (в Грузии и на Украине — четвертый, высший уровень). Она создана на базе Казахского научного центра карантинных зоонозных инфекций (КНЦКЗ) минздрава Казахстана. Помимо этой лаборатории в Казахстане есть еще как минимум пять научных центров, где проводятся американские биологические исследования. В том числе НИИ проблем биологической безопасности, Национальный центр биотехнологии и Референс-центр по ветеринарии. 20 миллионов долларов — таков совокупный бюджет 28 программ биологических исследований, которые были выполнены в Казахстане Агентством по предотвращению угроз (DTRA) минобороны США. Это то, что можно легко найти в открытых источниках. В реальности подобных программ, наверно, было больше.

Сколько всего лабораторий?

Цифры называют разные. Не обо всех еще, видимо, известно.

Украина. ЦРЛ были открыты в десяти городах: Киев, Одесса, Днепропетровск (2 объекта), Львов (3 объекта), Луганск, Винница, Херсон, Тернополь, Ужгород, Харьков.

Грузия. Помимо Центра Лугара там под контролем Пентагона действует еще ряд биологических объектов. Это Центр поддержки уменьшения угроз в Кутаиси, Растительная лаборатория в Кобулети, Институт микробиологии, вирусологии и бактериофагов в Тбилиси.

Казахстан. ЦРЛ в Алма-Ате. А также станция раннего оповещения о вспышках заболеваний, созданная на базе Научно-исследовательского сельскохозяйственного института ДНИСХИ.

Азербайджан. В 2012 году ЦРЛ была открыта в Баку на базе противочумной станции.

Армения. ЦРЛ в Ереване. Лаборатория Национального центра по контролю и профилактике болезней минздрава Армении в Иджеване.

Киргизия. Биолаборатория в Бишкеке была закрыта в связи с протестами граждан.

Молдова. Кишинев.

Таджикистан. Душанбе.

Узбекистан. 10 биолабораторий в городах Андижан, Бухара, Ургенч, Самарканд, Фергана, Нукус, Денау, Карши.

Справка «МК»: «Чтобы оценить затраты США на биолаборатории, можно оценить финансирование их в одной Грузии. В Центре Лугара в Грузии работают три частные американские компании, нанятые Пентагоном, — CH2M Hill, Battelle и Metabiota.

CH2M Hill имеет контракт с DTRA на $341,5 млн. Около половины этой суммы ($161,1 млн) приходится на работу для Центра Лугара в Грузии.

Компания Battelle заключила контракт с Пентагоном на сумму $59 млн. Американская компания Metabiota Inc. получила $18,4 млн по программе DTRA в Грузии и Украине за научно-технические консультационные услуги. Эти цифры далеко не полные, но они позволяют получить представление об объемах финансирования».

Нет, я, конечно, верю, что в этих научных учреждениях всего лишь изучают опасные болезни и разрабатывают лекарства и сыворотки. Благородно трудятся на благо всего человечества. Никого не трогают, починяют примус. Но вот просто взгляните на цифры. Они есть в открытом доступе. Сколько было потрачено на создание каждого из этих «медицинских центров»? Сколько пошло на стажировки, обучение местного персонала? В каком объеме сегодня финансируются программы? Просуммируйте. И тогда неизбежен вопрос: какова же истинная цель?

Марина Перевозкина