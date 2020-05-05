Скандалы: Узник замка «Онегин»

05.05.2020, 15:10, Разное

Почему хозяин банка «Югра» Алексей Хотин в отличие от коллег по статье УК сидит дома, а не в СИЗО

Весна 2020 года стала не самой удачной в жизни банкира Алексея Хотина. Арбитражный суд Москвы по четвертому иску Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество бывших руководителей банка «Югра» и связанных с ними компаний на сумму 5,6 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал имущество Хотина и других экс-руководителей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Параллельно бизнесмен покинул список богатейших людей страны по версии Forbes, где в прошлом году занимал 154-ю позицию с капиталом в 700 млрд руб. Правда, при этом он остался в рейтинге крупнейших рантье — 9-е место с доходами в 2019 году, не менее 280 млн $.

По стопам Мавроди

Еще один иск АСВ к нефтяной компании «Дульсима», подконтрольной Хотину, перенесли в связи с коронавирусом (напомним, в феврале «Дульсима» не смогла отстоять свою репутацию в суде). Как бы то ни было, с долгами нефтяной компании, которая, по данным АСВ, должна «Югре» 14,138 млрд рублей и 64,5 млн долларов, разберутся — 14 апреля Московский городской суд продлил Хотину содержание под домашним арестом до середины лета.

Электронный браслет на него надели ровно год назад по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Сроки расследования продлили из-за пандемии коронавируса, которая парализовала, помимо прочего, и работу Следственного комитета, не успевшего разобраться с делом, которое называют «самым дорогим в истории России».

Началась же эта история в 2013 году, когда Хотин совместно с отцом Юрием приобрел долю в банке «Югра». К 2016-му через кипрско-швейцарскую фирму Radamant Financial Хотин-младший уже контролировал 52,5 % акций.

Поначалу все шло неплохо. Находившаяся в третьей сотне российских банков по величине активов «Югра» увеличила капиталы в 38 раз и в 2016-м входила уже в тридцатку крупнейших финансовых учреждений. Тогда же банк стал официальным главным спонсором Ночной хоккейной лиги, в которой, как известно, играют самые влиятельные российские министры и бизнесмены, и даже Владимир Путин.

Участники рынка отмечали, что Хотины активно кредитовали из средств «Югры» собственные проекты. Однако Центробанк долгое время не обращал на это внимание, пока в апреле 2017 года не возникли сбои с выдачей средств по вкладам. Тогда ЦБ ввел в «Югре» временную администрацию, заявив о манипуляциях со средствами клиентов. При этом произошел беспрецедентный случай: за Хотиных попыталась заступиться генпрокуратура, оспорившая действия регулятора. Впрочем, безуспешно. Временная администрация осталась в банке. А через 20 дней ЦБ и вовсе отозвал у «Югры» лицензию, обнаружив в банке «дыру» в 160 млрд руб.

Понадобилось целых два года, чтобы дошло до уголовного дела и привлечения Хотина с подельниками в качестве подозреваемых. Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной даже пришлось обратиться с письмом в адрес президента Путина, после чего ситуация сдвинулась с мертвой точки. Помимо Алексея Хотина, по делу проходят экс-президент «Югры» Алексей Нефедов, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев и директор московского филиала Нина Чернова.

Первоначально им инкриминировали хищение 7,2 млрд руб. у вкладчиков «Югра», однако в ходе расследования появилось второе уголовное дело, а сумма украденного выросла до рекордных 280 млрд, и, возможно, это еще не предел.

По накатанной дороге Мавроди

Находясь под домашним арестом, Алексей Юрьевич предпринимает немало усилий для того, чтобы не угодить в камеру. Через компанию «Комплексные инвестиции», созданную год назад, он начал выкупать долговые обязательства «Югры» у вкладчиков-«превышенцев» и даже осуществил выплаты некоторым из них. Тех, чьи вклады составляли более 1,4 млн руб. и кто не попал под программу компенсации, после краха банка осталось 33 тыс. человек.

Кроме того, банкир подготовил рассчитанный на семь лет план по урегулированию задолженности перед АСВ. Предполагалось привлечь средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи нефти и реализации нескольких девелоперских проектов в Москве. В АСВ и ЦБ он, судя по всему, восторга не вызвал.

В «Комплексных инвестициях» жестко обусловили продолжение выплат нахождением Хотина в собственной квартире, а не в СИЗО. И многие клиенты «Югры» ему поверили — даже направляли письмо в Государственную думу с просьбой амнистировать бизнесмена по поводу 75-летия победы в Великой Отечественной войне. История заставляет вспомнить главу легендарной МММ Сергея Мавроди, который, так же находясь под следствием, обещал обманутым им вкладчикам вернуть деньги. Помните, как разъяренные пенсионеры штурмовали здания судов с криками «Свободу Мавроди»?

Между тем Уголовный кодекс предполагает за инкриминируемые Хотину деяния до 10 лет лишения свободы: ст. 160 ч. 4 относится к разряду тяжких. В России не редки случаи, когда банкиры отправлялись в СИЗО на время расследования, а также получали по данной статье реальные сроки. При этом суммы ущерба были на порядок меньше. К примеру, в прошлом году Останкинский суд отправил за решетку на восемь с половиной и шесть лет соответственно бывших владельцев «Нота-банка» Вадима и Дмитрия Ерохиных за растрату и хищение 2 млрд руб. А Пресненский суд в декабре 2019 года приговорил к пяти годам бывшего президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова за растрату 750 млн руб.

На днях же Следственный комитет объявил об окончания расследования дела бывшего президента коммерческого банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, которому инкриминируют растрату в 775 млн руб. С января 2019 года Вавилин, в отличие от Хотина, находится в изоляторе.

Хотин отбывает домашний арест с женой и двумя детьми в элитном столичном жилом комплексе «Онегин», что на Малой Полянке, в пяти минутах ходьбы от Кремля (стоимость апартаментов здесь начинается от 75 млн руб.). Большинство находящихся на самоизоляции россиян позавидовало бы таким условиям. Поневоле возникают сомнения, обошлось ли здесь без вмешательства влиятельных покровителей семьи?

Бизнес под крышей силовиков

Свою карьеру Алексей вместе с отцом Юрием начинал в 1990-е годы в родной Белоруссии, занимаясь импортом, а затем и производством косметических товаров. Тогда Хотин-старший сдружился с министром МВД республики Владимиром Наумовым, а тот, в свою очередь, свел его со своим российским коллегой и приятелем Борисом Грызловым.

Первым активом Хотиных в Москве в 1998 году стало здание обанкротившегося мясокомбината «Микомс». Именно столичная недвижимость стала источником богатства семьи. Схема проста: Хотины скупали площади промышленных предприятий, затем перепрофилировали их в бизнес-центры. На сегодняшний день они владеют большим количеством как коммерческой недвижимости (например, IQ-Park БЦ East Gate в 110 тыс. м2 или ТЦ «Филион» у метро «Багратионовская»), так и отелей, среди которых бывшая гостиница «Москва» на Манежной площади — ныне пятизвездочный Four Seasons Moscow на 180 номеров.

Другим важным контактом Хотиных стал экс-глава ФСБ Николай Патрушев. Причем коммерческие связи с высокопоставленными чекистами прослеживаются через их детей. Так, «Россельхозбанк», возглавлявшийся Дмитрием Патрушевым, в 2016 году был крупнейшим кредитором бизнесменов. В свою очередь, структуры Хотиных спонсировали ура-патриотические проекты дизайнера Анастасии Задориной вроде нашумевшей акции со съемками звезд шоу-бизнеса в майках «Не смешите мои Искандеры» после введения санкций западных стран против России. Сама же Анастасия является дочерью руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. Неудивительно, что на суде по избранию меры пресечения прокурор отметил: мол, оставшись на свободе, Хотин может использовать свои обширные связи в силовых структурах для давления на следствие.

Помимо этого, тесные контакты коммерсанты поддерживали с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, бывшим главой столичного ГУВД Владимиром Прониным и бывшим спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым (Хотин-младший одно время даже был его помощником), а также финансировавшим некоторые их проекты главой Сбербанка Германом Грефом.

Относительно подоплеки событий с политической и коммерческой сторон высказывались разные версии.

Во-первых, известно, что Хотин в 2010-е годы скупал активы в «нефтянке». Так, он завладел крупными пакетами акций в компаниях Exillon Energy и Kuwait Energy, а также стал управляющим нефтяной компанией «Дулисьма». Что могло вызвать неудовольствие самого главы «Роснефти» Игоря Сечина. Во-вторых, отмечалось, что арест Хотина произошел на фоне ухудшения отношений Москвы и Минска. А поскольку старые белорусские связи он сохранил и вел ряд проектов с соратниками Александра Лукашенко, из Кремля ему таким образом могли послать черную метку. Тут вторая версия стыкуется с первой: «батька» не раз заявлял о своем интересе к приобретению нефтяных активов в России и вполне мог делать это через своих людей. Наконец, в-третьих, в СМИ звучали предположения, что история может быть одним из эпизодов подковерной борьбы экономического блока правительства с силовиками.

Вирус в помощь

Видя, что традиционные методы по освобождению из СИЗО, включая жалостливые заказные посты в Telegram-каналах, не работают, Хотин решил использовать коронавирус. Желая показать свою полезность обществу, он 28 марта обратился с письмом к президенту Путину с предложением задействовать площади своих бизнес-центров и гостиниц для борьбы с коронавирусом. Жест эффектный, но жертва невелика: доходы от гостиниц и бизнес-центров сейчас рухнули. Кроме того, неизвестно, попала ли данная недвижимость под арест в соответствии с решением суда об аресте активов Хотина от 5 апреля. Кремль на послание не ответил.

Арест Хотина продлен до 18 июля. Думается, Алексей Юрьевич должен благодарить коронавирус за то, что расследование дела затягивается. Однако по окончании эпидемии оно все же должно дойти до суда. И тогда узник роскошного замка «Онегин» имеет все шансы сменить его на более скромные апартаменты с решетками на окнах.

Андрей Дмитриев