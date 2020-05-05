 

Федеральные власти США предупредили штаты о вмешательстве России на выборах в этом году

05.05.2020, 15:05, Новости дня

Министерство внутренней безопасности CША и ФБР ранее в этом году предупреждали штаты, что Россия может попытаться вмешаться в ход выборов в США в этом году.

Об этом говорится в ведомственном меморандуме, оказавшемся в распоряжении Associated Press.

Документ, датированный 3 февраля, подробно описывает методы, которые, по мнению американских чиновников, Россия может использовать для вмешательства на выборах, включая тайное консультирование кандидатов и избирательных штабов.

В документе отмечается, что хотя американские власти «ранее не видели, чтобы Россия пыталась применять подобные действия против США», политические стратеги, работающие на близкого к президенту Владимиру Путину бизнес-магната, участвовали в секретных кампаниях во многих странах Африки.

В документе «Возможная тактика России в преддверии выборов 2020 года в США», который его авторы назвали «справочным пособием», не указываются конкретные кандидаты и штабы, которых Россия может поддержать своими действиями. Американские чиновники утверждали, что Россия поддерживала Дональда Трампа в 2016 году и принимала меры, чтобы помочь его кампании и навредить кандидатуре Хиллари Клинтон. В феврале представители спецслужб рассказали законодателям о российских интересах на выборах этого года.

Россия отрицает вмешательство.

Меморандум описывает восемь возможных российских тактик, которые разделены на «высокие» и «умеренные» угрозы.

К «высоким» угрозам отнесены электронные взломы и организация утечек информации. Именно так Россия поступала в 2016 году, когда электронная переписка штаба Клинтон была похищена российскими хакерами и опубликована WikiLeaks, а также позднее, на выборах президента Франции.

Россия также может воспользоваться «контролируемыми государством СМИ для распространения сюжетов на тему выборов для влияния на целевую аудиторию», задействовать экономические и деловые рычаги для усиления влияния внутри штабов или администрации, а также использовать фейковые аккаунты в социальных сетях для продвижения российских интересов и влияния на мнение американцев. Все это также отнесено к «высоким» угрозам.

Менее серьезные или «умеренные» угрозы включают манипуляции с электоральной инфраструктурой, включая базы данных избирателей или системы подсчета голосов, а также оказание финансовой помощи американским кандидатам или партиям.

Поскольку меморандум готовился до эпидемии коронавируса, в нем не отражено, как пандемия может повлиять на методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.



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