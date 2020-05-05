Ученые призывают готовиться к периодическим возвращениям COVID-19

05.05.2020, 15:05, Новости дня

Если эпидемия COVID-19 будет развиваться по образцу «испанки» 1918 года, то она, скорее всего, будет длиться до двух лет и вернется этой осенью или зимой, причем вторая волна будет хуже первой.

К таким выводам пришли исследователи из Университета Миннесоты.

«Штаты, территории и племенные органы здравоохранения должны разрабатывать планы на случай наихудшего сценария, включая отсутствие вакцины и коллективного иммунитета», – предупреждают авторы доклада университетского Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний.

«Люди должны быть готовы к возможным периодическим возвращениям болезни», – считают авторы.

В докладе излагаются три сценария развития событий, из которых наихудший предполагает повторение крупной вспышки до конца года.

Второй предполагает, что за вспышкой этого года последуют несколько волн меньшего размера, которые будут продолжаться и в 2021 году.

Третий сценарий, который не наблюдался в предыдущих пандемиях, будет характеризоваться «медленным выгоранием» передачи вируса без четкой модели.

«Вирус застал мировое сообщество врасплох, и дальнейшее развитие эпидемии все еще крайне непредсказуемо», – говорится в докладе.

Авторы подчеркивают, что вакцина от COVID-19 едва ли появится раньше 2021 года.