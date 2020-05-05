 

В Германии выдан ордер на арест россиянина: его подозревают в хакерской атаке на парламент

05.05.2020, 15:00, Новости дня

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина. Его подозревают в хакерских атаках на немецкий парламент в 2015 году, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным анонимных источников издания, Бадин, работая в российской разведывательной службе ГРУ, был членом хакерской группы Fancy Bear и руководил взломом компьютеров Бундестага Германии 30 апреля 2015 года. 

Тогда парламентарии получили по электронной почте письма с ссылкой на поддельный сайт ООН. С этого сайта в компьютеры парламента попал вирус, с помощью которого хакеры скачали до 16 гигабайтов информации, включая десятки тысяч электронных писем от депутатов. Документы парламентской комиссии позже появились на сайте Wikileaks. Немецкие спецслужбы связывали атаку с группировкой российских хакеров APT28, также известной как Fancy Bear: их же считают ответственными и за атаку на сервера Демократической партии США в 2016 году.

Чтобы остановить распространение вредоносной программы, немецким властям пришлось на несколько недель отключить IT-систему Бундестага.

Немецкие следователи обвиняют Бадина в “осуществлении тайной разведывательной деятельности” и незаконном получении компьютерных данных. 

Дмитрия Бадина, 29-летнего уроженца Курска, также разыскивают власти США за  вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году. В частности, его обвинили в краже электронных писем от Хиллари Клинтон и исполнительного комитета Демократической партии (DNC). Немецкое издание уточнило, что в случае поимки Бадина он сначала будет передан американским властям.

 

 



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