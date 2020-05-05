 

Иранские власти проведут деноминацию национальной валюты в 10 тысяч раз и переименуют ее

05.05.2020, 15:00, Новости дня

Законодатели Ирана поддержали идею правительства деноминировать национальную валюту и переименовать ее. Таким образом иранский риал потеряет четыре нуля: новая банкнота в 10 тысяч риалов будет называться томан. 

Замена валюты будет проходить в течение двух-пяти лет. В течение этого времени правительство будет постепенно изымать из обращения старые монеты и купюры, заменяя их на новые.

В последние несколько десятилетий курс риала сильно упал из-за введенных в отношении страны санкций, а новое падение началось в 2018 году после выхода США из “ядерной сделки” с Ираном и возобновления санкций в отношении этой страны. С 2018 года только официальный курс риала по отношению к доллару упал на треть (с 32 тысяч до 42 тысяч риалов). Но при этом на черном рынке за доллар сейчас дают в четыре раза больше – 155 тысяч риалов, а по отношению к евро один риал оценивается в €0,000006. 

В конце 2019 года в Иране прошли массовые протесты из-за экономических проблем и роста цен на бензин. Власти тогда частично отключили в стране интернет и связь, чтобы не допустить распространения информации о протестах, а сами протесты жестко подавили. 

“Сегодня наша валюта имеет ужасающую разницу с евро, – заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Геммати, отметив “хроническую инфляцию”, от которой риал страдал “более полувека”. – Эти изменения будут иметь психологическое значение для людей, в том числе для тех, которые никогда не признавали риал и всегда использовали томан”.

Томан был основной валютой в Иране с начала XIX века, риал в то время был более мелкой расчетной единицей и был равен одной восьмой томана. Однако в 1932 году после денежной реформы шаха Пехлеви именно он стал основным платежным средством. После свержения шаха в результате Исламской революции риал остался основной валютой Ирана, но возвращение томана многими расценивается как возвращение к корням.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / ООН назвала годовой ущерб туристической отрасли

13.04 / Игровой ПК Lenovo Savior Blade 7000 UIY оценен в 995 долларов

25.04 / Заместитель главы ОВЦС Московского патриархата заразился коронавирусом

13.04 / Опубликован официальный тизер нового смартфона OnePlus Z

09.04 / Премьер-министр Италии: намеки на политическую подоплеку помощи России глубоко оскорбляют меня

29.04 / Офис генпрокурора отчитался об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов. Оказалось, это оружие полка спецназа ВСУ

06.04 / Коронавирус в первый раз диагностирован в российской колонии

16.04 / Власти Москвы выделят на субсидии малому и среднему бизнесу 20-30 млрд рублей

15.04 / Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках

10.04 / Вирусолог призвал ужесточить режим изоляции в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска