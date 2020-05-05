 

Ученые заявили о создании побеждающего коронавирус антитела

05.05.2020, 14:53, Разное

Эксперты из Нидерландов и Германии благодаря совместным усилиям смогли синтезировать экспериментальное моноклональное тело, способное победить коронавирус, но в лабораторных условиях. Работа с исследованиями ученых появилась в журнале Nature Communications.
Созданием белков, своим действием напоминающих иммунные клетки человека, занимались сотрудники лаборатории Утрехтского университета. Эти белки ищут в патогене конкретные участки и воздействуют на них. Результаты эксперимента с антителом 47D11 показали, что оно успешно противостоит SARS-CoV-2 и вызывающему респираторный синдром SARS-CoV, путем нацеливания на белковые шипы, из-за которых вирус приобретает форму «короны».

Чтобы выработать эффективное антитело 47D11 исследователи использовали генетически модифицированных мышей. Когда были получены положительные результаты специалисты стали работать над антителами для человека. В будущем, при условии достижения необходимого эффекта, разработка пройдет клинические испытания, после чего ее используют на животных и людях.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Московский эндокринный завод будет производить до 4 млн защитных масок в сутки

30.03 / Скандалы: «Мои драки с блудницами и пьяные корпоративы»

13.04 / «Я упала практически без сознания»: Елена Летучая покинула «Танцы со звёздами» из-за перелома ребра

23.04 / Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса

13.01 / Мнение: Клоуны под руководством обезьян

02.04 / Уимблдонский турнир отменили впервые после окончания Второй мировой войны

18.04 / “Так и живем”: дочь показала Долину без прикрас

22.04 / Мнение: Не верит в коронавирус и жмет руку кавказцам-диссидентам

08.04 / Мнение: Уничтожение памятника карателям из “Айдара”

29.03 / Мнение: Неправильные перевёртыши.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска