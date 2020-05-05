Ученые заявили о создании побеждающего коронавирус антитела

05.05.2020, 14:53, Разное

Эксперты из Нидерландов и Германии благодаря совместным усилиям смогли синтезировать экспериментальное моноклональное тело, способное победить коронавирус, но в лабораторных условиях. Работа с исследованиями ученых появилась в журнале Nature Communications.

Созданием белков, своим действием напоминающих иммунные клетки человека, занимались сотрудники лаборатории Утрехтского университета. Эти белки ищут в патогене конкретные участки и воздействуют на них. Результаты эксперимента с антителом 47D11 показали, что оно успешно противостоит SARS-CoV-2 и вызывающему респираторный синдром SARS-CoV, путем нацеливания на белковые шипы, из-за которых вирус приобретает форму «короны».

Чтобы выработать эффективное антитело 47D11 исследователи использовали генетически модифицированных мышей. Когда были получены положительные результаты специалисты стали работать над антителами для человека. В будущем, при условии достижения необходимого эффекта, разработка пройдет клинические испытания, после чего ее используют на животных и людях.