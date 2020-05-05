Евгений Брюн рассказал об опасности курения во время коронавируса

05.05.2020, 14:53, Разное

Курильщики в значительной мере подвергают себя опасности в период коронавирусной инфекции. Об этом пояснил нарколог Евгений Брюн.

Главный внештатный нарколог-психиатр российского Минздрава Евгений Брюн сообщил, что любители сигарет и табака способны подвергать себя опасности при распространении коронавируса нового типа Covid-19. В случае заболевания человек находится в более опасном положении, а желание курить может ухудшить ситуацию и спровоцировать негативный исход, передает InfoReactor. Евгений Брюн заметил также, что прежде появлявшиеся данные в мировой Сети о якобы меньшей возможности подхватить инфекцию у заядлых курильщиков не соответствуют достоверности.

Ранее исследователи выступили с предложением иначе назвать коронавирус в связи отрицательного влияния на сосуды легких. В случае одобрения такой инициативы болезнь станут называть «микрососудистый Covid-19 сосудов легкого с тромбовоспалительным синдромом».