В Британии продажи автомобилей упали до послевоенных значений

05.05.2020, 14:53, Новости дня

В Британии из-за коронавируса объем продажи новых автомобилей в апреле рухнул до минимальных значений, зафиксированных в феврале 1946 года, об этом свидетельствуют данные Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В апреле британский автопром смог продать всего 4,3 тыс. автомобилей новые машины направлялись в основном тем гражданам и организациям, которые заняты борьбой с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на SMMT.

В 2020 году, по прогнозу организации, объем продаж британских автомобилей составит 1,68 млн единиц, это самый низкий показатель с 1992 года.

Глава SMMT Марк Хоуз отметил, что автопром обеспечивает средствами к существованию не только работников отрасли, но и поддерживает экономику в целом, поэтому государство должно уделить ему особое внимание в планах поэтапного ослабления ограничений.

«Безопасный перезапуск этого наиболее важного сектора… станет ключом к открытию производства и ускорению экономического возрождения Великобритании», – отметил он.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно направить в 2020 году 7 млрд рублей на льготные кредиты в автопроме. Глава государства отметил, что дилерская автосеть должна заработать, как только появится возможность, они должны стать одними из первых предприятий, которые откроются после ограничений.