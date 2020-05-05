ЭИСИ представил новые региональные практики

05.05.2020, 14:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел мониторинг новых региональных практик, ориентированных на поддержку социальной сферы.

Институт включил в мониторинг наиболее интересные и эффективные меры и проекты, инициируемые главами субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте ЭИСИ.

В Иркутской области реализуется проект «Цена зафиксирована». В рамках программы товаропроизводители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, большинство из которых – продукты питания.

Проект направлен на сохранение социальной стабильности, к нему привлекли всех участников продовольственного рынка региона.

В Самарской области С первого мая текущего года ветеранам труда вернули единовременные денежные выплаты, которые они получали по состоянию на 1 марта 2017 года. Соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение губернатором Дмитрием Азаровым, был принят депутатами областного парламента. Выплата будет носить регулярный характер.

В Красноярском крае правительство региона и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам разработки и тестирования на территории Красноярского края инновационных цифровых сервисов и решений, в том числе в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и других технологий.

Соглашение предусматривает участие банка в цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в регионе. Особое внимание планируется уделить здравоохранению, образованию, транспортной инфраструктуре, ЖКХ и сфере безопасности.

Правительство Белгородской области решило добавить в федеральную программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% дополнительные меры поддержки.

Для сотрудников бюджетной сферы область готова снизить ставку по льготной ипотеке еще на 3%. Разница между ставками будет компенсироваться за счет регионального бюджета. По условиям программы, купить жилье можно только в многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет. Первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры.

В Ленинградской области бывших несовершеннолетних узников концлагерей полностью освободили от транспортного налога. Льготы устанавливаются в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, зарегистрированного на человека, который вправе рассчитывать на этот вид социальной поддержки. Воспользоваться льготой и не платить налог за 2019 год можно уже в этом году.

Также в регионе проводится снижение тарифов на вывоз мусора, В результате пересмотра нормативов для юридических лиц размер платы за вывоз мусора снизится на 14% с 926,26 до 793,23 рублей за кубометр ТКО.

Для жителей многоквартирных домов тариф снижается на 3,8% с 5,6 до 5,39 рублей (из расчета на квадратный метр жилья – по сравнению с декабрем 2019 года тарифы на вывоз ТКО для жителей региона в сумме снижены на 15,1%).

В Кировской области было принято решение о возврате расходов на коммунальные услуги специалистам учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Компенсация в размере 100% от расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения будет предоставляться в виде ежемесячной денежной выплаты.

В городе Барнаул в Алтайском крае представили карту синхронизации ремонта дорожного покрытия и дворовых территорий с капитальным ремонтом объектов инженерной инфраструктуры. Цветом на ней обозначены участки ремонтных работ: красным – теплосети, синим – сети водоснабжения, черным – дороги, зеленым – дворовые территории. На карте специалисты видят те участки, по которым необходимо скорректировать работы. В настоящий момент ведется разработка интерактивной версии карты, чтобы каждый житель города мог видеть, как меняется ситуация с ремонтами на том или ином участке.