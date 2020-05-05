Зеленский увидел положительную тенденцию в статистике по коронавирусу

05.05.2020, 14:48, Новости дня

Благодаря карантину Украине удалось избежать страшных сценариев по коронавирусу, наблюдается позитивная тенденция, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось избежать самых страшных сценариев. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина», – цитирует Зеленского пресс-служба офиса.

По его словам, в последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина.

В офисе президента отметили, что на Украине зафиксирован рекордно низкий процент новых случаев коронавируса относительно общего количества активных больных – 3,5%.

Вместе с тем Минздрав Украины фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения коронавируса.

«Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных», – отмечается в сообщении.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12 697, из них 316 человек скончались, 1875 выздоровели.

Ранее Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая.

Премьер Украины Денис Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.