Зеленский: Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина

05.05.2020, 14:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил, что перед запланированным ослаблением карантина в стране наблюдаются положительные тенденции эпидемии COVID-19. Об этом 5 мая сообщает сайт Офиса президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что 4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего числа инфицированных – 3,5%. Помимо этого, зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки выздоровели 256 человек, при этом зарегистрировано 366 новых случаев СOVID-19.

“Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина”, – заявил Зеленский.

Также отмечается, что Министерство здравоохранения Украины фиксирует учащение случаев бессимптомного течения болезни, что повышает риск распространения СOVID-19.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

4 мая Шмыгаль объявил, что карантин в стране продлят до 22 мая, однако предусмотрено его смягчение. Согласно готовящемуся постановлению Кабмина, с 11 мая планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов, музеев, библиотек, предприятий бытового обслуживания, стоматологий, нотариальных и адвокатских контор. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

Сегодня премьер-министр уточнил, что карантин могут продлить и после 22 мая.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.