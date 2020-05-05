Количество инфицированных коронавирусом в РФ превысило 150 тысяч

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05.05.2020, 14:40, Новости дня

В РФ количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 155 370, сообщил 5 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки в стране было выявлено 10 102 случая коронавируса. Третий день подряд в РФ фиксируют более 10 тыс. новых случаев COVID-19: накануне было 10 581, за день до этого – 10 633.

От коронавируса в РФ скончался 1451 человек (+95 за последние сутки), а 19 865 больных уже вылечились (+1770 за сутки).

По данным минздрава РФ, с начала вспышки эпидемии в стране провели почти 4,5 млн тестов на коронавирус.

В РФ до 11 мая действует карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,6 млн человек, более 251,8 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.

Россия находится на седьмом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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