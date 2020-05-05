 

Шмыгаль сообщил, что метро в Украине будут открывать в два этапа

05.05.2020, 14:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в эфире “Українського радіо” 5 мая, что открытие метрополитенов в стране после смягчения карантина буде проходить в два этапа.

Он рассказал, что в трех городах – Киеве, Харькове и Днепре – метро ежедневно перевозит более 2 млн пассажиров. 

“[Такое количество пассажиров] – это огромный риск инфицирования коронавирусом, поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе (это практически уже этап завершения эпидемии в Украине) метрополитен будет работать в обычном режиме”, – сообщил Шмыгаль.

По информации источников “РБК-Украина” в Офисе президента, метро в Украине откроют только в конце июня или в июле. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений начнется после 11 мая. Ожидается, что в Украине откроют парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, предприятия бытового обслуживания, стоматологии, нотариальные и адвокатские конторы. В то же время в областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах. 

Согласно предложенному правительством плану выхода из карантина, третий этап (когда частично заработает метро) будет введен, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших от COVID-19 украинцев в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания, а больницы будут заняты пациентами с коронавирусной инфекцией менее чем на 10%.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у  12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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