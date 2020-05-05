Бананы, орехи, хурма и чай. ГМО, о которых вы не знали

05.05.2020, 14:31, Разное

Многие распространенные продукты – природные ГМО. К ним, например, относятся чай, бананы, батат, арахис и грецкие орехи. Это показало исследование, опубликованное в журнале Plant Molecular Biology. Что это значит, разбирался обозреватель Forbes Стивен Зальцберг.

Доказательства того, что генетически модифицированные организмы (ГМО) вредны для здоровья, практически отсутствуют. Тем не менее, кампании, которые направлены против них, часто оказываются успешными: во многих странах использование ГМО ограничено.

Forbes шутливо сообщает, что все ограничения тщетны, поскольку природа освоила метод «производства» трансгенных организмов очень давно. В ДНК многих растений очень давно самопроизвольно встроились гены бактерий под названием Agrobacterium. Это привело к тому, что многие распространенные продукты можно назвать натуральными трансгенными ГМО.

Исследование, которое в ноябре 2019 года опубликовали Татьяна Матвеева из Санкт-Петербургского университета и Леон Оттен (Léon Otten) из Института молекулярной биологии растений во Франции, показывает, что фрагменты ДНК бактерий Agrobacterium встроены во многие популярные продукты. Ученые исследовали геномы сотен растений, натуральными трансгенными ГМО оказались 39 из них.

Forbes приводит следующие примеры натуральных ГМО:

бананы (Musa acuminata);

хмель (Humulus lupulus);

клюква (Vaccinium macrocarpon);

хурма (Diospyros lotus);

гуава (Psidium guajava);

арахис (Arachis hypogaea);

помело (Citrus maxima);

суринамская вишна (Eugenia uniflora);

батат или сладкий картофель (Ipomoea species);

чай(Camellia sinensis, which is used for most teas);

грецкие орехи (Juglans species);

фиолетовый батат (Dioscorea alata).

Таким образом, ГМО могут быть даже в продуктах, которые маркированы как «органические».

Это не первые данные о «натуральных ГМО». В 2015 году международная группа исследователей сообщала о том, что «чужие» участки есть в ДНК каждого сорта батата, который культивируют люди. Авторы исследования сравнивали их геномы с геномами дикорастущих видов.

Ученые объяснили, что гены бактерий встроились в ДНК батата задолго до того, как люди стали культивировать их. Случайным образом вышло, что именно эти виды батата оказались вкуснее и стали возделываться человеком.

Стивен Зальцберг пишет:

«Если вы верите паникерским заявлениям движения против ГМО, то вам придется начать опасаться намного большего количества продуктов, включая перечисленные выше. И да, в их список входит пиво».