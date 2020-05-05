Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия

05.05.2020, 14:30, Новости дня

Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.

Немецкие судьи оценили программу количественного смягчения (QE) ЕЦБ, которая продолжалась с 2015 по 2018 год, а затем возобновлена ​​в конце 2019 года. Идея этой инициативы состояла в том, чтобы поддержать экономику еврозоны за счет низкой стоимости заимствования в регионе.

Однако в новом постановлении отмечается, что правительство Германии не предприняло шагов, чтобы оспорить решение ЕЦБ о покупке государственных облигаций.

"ЕЦБ не в состоянии обеспечить необходимое балансирование цели денежно-кредитной политики с последствиями экономической политики, вытекающими из программы. Следовательно, рассматриваемые решения превышают полномочия ЕЦБ в области денежно-кредитной политики", — говорится в заявлении суда.

Однако крайне важно, что немецкий суд заявил: "Опубликованное сегодня решение не касается каких-либо мер финансовой помощи, предпринимаемых Европейским союзом или ЕЦБ в контексте нынешнего коронавирусного кризиса".

ЕЦБ активизировал закупки государственных облигаций в марте на фоне кризиса с коронавирусом в рамках программы стимулов, получившей название "Программа экстренной закупки во время пандемии" или PEPP.

Аналитики опасались, что решение суда о количественном смягчении может вызвать проблемы с программой борьбы с последствиями пандемии, а также из-за их сходства.

Тем не менее, все еще есть опасения, что конституционный суд Германии рассмотрит программу стимулирования на фоне распространения вируса в будущем.

"Потребуется некоторое время, чтобы полностью понять последствия решения Конституционного суда Германии для программы количественного смягчения ЕЦБ сегодня … Но это, безусловно, может стать реальной проблемой для ЕЦБ в фазе восстановления после кризиса", — сообщил Карстен Бжески, главный экономист ING в Германии.

Немецкий суд попросил Бундесбанк, центральный банк Германии, прекратить покупку государственных облигаций в рамках программы стимулирования ЕЦБ в ближайшие три месяца.