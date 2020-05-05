 

Индия обещает легкий доступ к земле для предприятий, покидающих Китай

05.05.2020, 14:30, Новости дня

Индия планирует предоставить земельные участки почти в два раза больше Люксембурга по площади, чтобы привлечь компании, переносящие производство из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, для этой цели были определены участки земли площадью в 461589 гектаров, в том числе 115131 гектар промышленных земель в таких штатах, как Гуджарат, Махараштра, Тамилнад и Андхра Прадеш.

Проблема доступа к земле была одним из самых больших препятствий для компаний, желающих инвестировать в Индию. Сейчас инвесторы, заинтересованные в создании завода в Индии, должны самостоятельно приобретать землю. Этот процесс в некоторых случаях задерживает реализацию проектов.

Администрация премьер-министра Нарендры Моди работает с правительствами штатов, чтобы изменить ситуацию, поскольку инвесторы стремятся уменьшить зависимость от Китая как производственной базы после вспышки коронавируса и вызванных этим перебоев с поставками.

Обеспечение земельных участков электроэнергией, водой и доступом к дорогам может помочь привлечь новые инвестиции в экономику, которая страдает от последствий пандемии.

Правительство выбрало 10 секторов, среди которых фармацевтика, производство медицинского оборудования, электроники, тяжелое машиностроение, пищевая промышленность, химическая и текстильная промышленность и т.д., в качестве основных направлений для развития производства.

Власти обратились к посольствам за рубежом с просьбой выявить компании, ищущие варианты ведения бизнеса в Индии. Invest India, государственное инвестиционное агентство, получило запросы в основном из Японии, США, Южной Кореи и Китая, рассказали источники Bloomberg.

Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении неиспользуемых земель в специальных экономических зонах, которые уже имеют развитую инфраструктуру. Детальная схема привлечения иностранных инвестиций, как ожидается, будет доработана к концу месяца, отметили источники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Зараженный “Шарль де Голль” прибыл в порт Тулона

02.05 / Der Tagesspiegel – украинский посол отказался отметить в Берлине победу над нацизмом

24.04 / В Италии четвертый день подряд снижается количество активных случаев коронавируса

03.05 / Нидерланды ищут родных похороненного под Амерсфортом тамбовского солдата

09.04 / Эксперт: Для заключения сделки в рамках ОПЕК+ необходимо урегулировать много противоречий

16.04 / Министры обороны стран НАТО обсудили борьбу с пандемией COVID-19

19.04 / Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

15.04 / В Москве и Подмосковье введен запрет на поездки без пропусков

27.03 / Эксперт: С людьми сейчас нужно говорить именно так, как сделал Путин

20.04 / Пьяный петербуржец протаранил магазин на АЗС в Твери и едва не убил охранника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска