Shell продает проект сланцевой газодобычи в США

05.05.2020, 14:30, Новости дня

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell со штаб-квартирой в Нидерландах объявила о продаже сланцевой газодобычи в США зa $541 миллиона.

Сланцевые активы британско-нидерландской Shell в Аппалачах купит энергокомпания National Fuel из США, сообщается в пресс-релизе Shell.

Сделку планируется завершить до конца июля: большая ее часть будет денежной, но National Fuel имеет возможность оплатить покупку на сумму до $150 миллионов своими акциями.

Сделка включает в себя передачу 450 000 акров арендных площадей по всей Пенсильвании с 350 добывающими скважинами на участках Marcellus и Utica в округе Тиога и вместе с сопутствующими объектами инфраструктуры Shell.

Текущая чистая добыча на этих участках составляет 250 миллионов стандартных кубических футов в день. Сделка станет частью продажи непрофильных активов в соответствии со стратегией Shell, которая направлена ​​на разработку более маржинальных, легкодоступных нефтяных активов.

"Отказ от нашей позиции в Аппалачах согласуется с нашим желанием сфокусировать наше портфолио", — сказал Ваэль Саван, директор по добыче в Shell. Компания увеличивает долю денежных средств на балансе в сложных условиях, но не отказывается полностью от сланцевых проектов. "Это основная часть нашего портфеля наряду с предприятиями глубоководной и обычной нефтегазовой промышленности", — отметил Саван.

В апреле 2020 года Royal Dutch Shell объявила о сокращении дивидендов впервые со времен Второй мировой войны после обвала цен на нефть, вызванного пандемией коронавируса.

Компания в I квартале сократила чистую прибыль почти вдвое. Shell заявила, что выплатит квартальные дивиденды в размере 16 центов на акцию против 47 центов, которые она платила каждый квартал в 2019 году. Компания не сокращала дивиденды с 1940-х годов. Скорректированная прибыль Shell с учетом изменения расходов на производство (CCS) в I квартале составила $2,756 миллиарда по сравнению с $5,293 миллиарда за аналогичный период 2019 года.

Компания планирует сократить добычу нефти и газа во II квартале до 1,75-2,25 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,7 миллиона в I квартале.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на энергоносители в текущем году упадет на 6% на фоне пандемии коронавируса. В абсолютном выражении это крупнейшее снижение за всю историю наблюдений.

Shell заявил в марте 2020 года о планах сократить расходы на $5 миллиардов до уровня ниже $20 миллиардов в 2020 году. Компания также приостановила свой план обратного выкупа акций на $25 миллиардов на фоне обвала цен на энергоносители.