Анастасия Решетова раскритиковала хейтеров за нападки на детей

05.05.2020, 14:30, Разное

Супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова высказала личное мнение по поводу нападок хейтеров на маленьких детей. Она возмущена их действиями и пообещала не давать в обиду свою семью.

Вместе с Тимуром Юнусовым Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира, который не так давно отпраздновал шесть месяцев со дня появления на свет. Довольно часто модель публикует на своей странице в популярном приложении Instagram изображения мальчика, чем вызывает не только умиление, но и критику со стороны хейтеров.

По словам Анастасии Решетовой, у нее выработался иммунитет к комментариям пользователей отрицательного характера, а нападки могут совершать только лица с комплексом неполноценности. «Когда дело касается моего ребенка, то здесь играют другие чувства», – написала она в микроблоге, выразив недоумение, отчего критики в негативном тоне отзываются о детях. Своих родных модель пообещала не давать в обиду.

В комментариях подписчики поинтересовались у автора, посвящен ли ее пост скандалу при участии сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. На это Решетова ответила отрицательно. В прессе прежде прошел слух, что маленький сын продюсера и фигуриста якобы страдает синдромом Аспергера. После появления такой информации его родители намерены подать в суд на издание.