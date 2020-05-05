 

В Санкт-Петербурге 8-летний мальчик ударил ножом избивавшего мать отца

05.05.2020, 14:30, Разное

В Санкт-Петербурге полиция расследует инцидент, в ходе которого 8-летний мальчик ударил отца ножом. По имеющимся данным, житель избивал своих супругу и пасынка, чем спровоцировал ребёнка на агрессивные действия.
Представители правоохранительных органов в Санкт-Петербурге 4 мая получили сигнал о бытовом конфликте, завершившимся применением холодного оружия в отношении одного из членов семьи. Прибывшие на место сотрудники полиции ознакомились с деталями произошедшего, и зафиксировали факт нанесения телесных травм нескольким членам семьи.

По имеющимся сведениям, 44-летний безработный житель находясь в состоянии алкогольного опьянения начал выяснять отношения со своей 40-летней супругой, и в результате, скандал перерос в домашнее насилие. Муж напал на женщину и её 19-летнего пасынка, начав наносить им удары руками. Свидетелем этого стал 8-летний сын главы семьи. Испугавшись за свою мать, несовершеннолетний воспользовался ножом, нанеся в область спины отцу несколько поверхностных ран. Пострадавший сразу же получил помощь от прибывших медиков и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. В отношении него стражи порядка составили административный протокол в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, и поставили мужчину на учёт.

Помимо этого, свидетельства супруги и её сына стали поводом для возбуждения уголовного дела из-за угрозы убийства. Сейчас подозреваемый задержан и изолирован от членов семьи. 8-летний мальчик, ставший фигурантом расследуемого преступления, находится под наблюдением инспекции по несовершеннолетним. Специалисты работают над восстановлением нормального психологического климата в семье.



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