Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

05.05.2020, 14:16, Новости дня

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ объясняется ранней диагностикой, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

По словам академика, высокоэффективные тест-системы помогают своевременно выявить и изолировать пациентов с легкими формами заболевания и бессимптомных носителей, передает сайт стопкоронавирус.рф.

Акимкин отметил, что благодаря этому удается существенно снизить уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.

Также специалист подчеркнул, что доля носителей, у которых болезнь протекает без клинических проявлений, составляет 70-80% от общего числа заболевших.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания.