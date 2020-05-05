До выхода Android 11 на смартфоне iQOO 3 производитель заявил о поддержке Android 12

05.05.2020, 14:09, Разное

Смартфон iQOO 3 спустя время будет обновлен до операционной системы Android 12. Произойдет это не ранее осени 2021 года, когда на рынке появится новая прошивка от Google.

Потребители смартфонов в случае приобретения новых моделей обращают внимание как на аппаратную начинку, так и на частоту выходов обновления программного обеспечения для них. Фирма iQOO заявила официально, что ее новый смартфон iQOO 3 выйдет вначале с Android 10, но потом будет обновлен до 11-й версии системы, а далее — до Android 12. Случится это не раньше сентября следующего года, когда компания Google презентует новую «операционку».

Гаджет iQOO 3 5G получит процессор Snapdragon 865, 12 Гб и 256 Гб ОЗУ и постоянной памяти, аккумуляторную батарею объемом 4440 мАч и поддержку быстрой зарядки 55 Вт. Стоит отметить наличие Super AMOLED-дисплея на 6,44 дюйма с частотой сенсора 180 Гц.