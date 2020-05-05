США задумались о покупке вооружения у стран бывшего СССР
05.05.2020, 14:08, Новости дня
США намерены закупить боеприпасы и системы вооружений, производимые странами бывшего СССР или Восточного блока, говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде.
Отмечается, что приобретение специальных видов вооружения нужно Пентагону, другим американским ведомствам и иностранным союзникам «с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения», передает RT.
Управление Армии США планирует заключить пятилетние контракты с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боевых припасов и систем вооружения в места дислокации.
При этом доставка должна производиться как на континентальную часть страны, так и за ее пределы.
Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить в течение 2021-25 годов 850 новейших противокорабельных ракет.
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