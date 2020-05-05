 

США задумались о покупке вооружения у стран бывшего СССР

05.05.2020, 14:08, Новости дня

США намерены закупить боеприпасы и системы вооружений, производимые странами бывшего СССР или Восточного блока, говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде.

Отмечается, что приобретение специальных видов вооружения нужно Пентагону, другим американским ведомствам и иностранным союзникам «с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения», передает RT. 

Управление Армии США планирует заключить пятилетние контракты с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боевых припасов и систем вооружения в места дислокации. 

При этом доставка должна производиться как на континентальную часть страны, так и за ее пределы.

Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить в течение 2021-25 годов 850 новейших противокорабельных ракет. 



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