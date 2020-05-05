Госсовет обсудил введение масочного режима в общественных местах

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05.05.2020, 14:08, Новости дня

На селекторном совещании Госсовета по коронавирусу, которое проводил мэр Москвы Сергей Собянин, обсуждалось введение масочного режима в общественных местах и расширение продажи масок, сообщила пресс-служба московского правительства.

В совещании участвовали главы федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширения тестирования, осуществления социальных выплат безработным и иным категориям граждан, назначенных в связи с пандемией, введения масочного режима в общественных местах и расширения продажи защитных масок, осуществления мер по соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников», – говорится в сообщении.

Также в ходе мероприятия обсуждались темы развертывания и оснащения оборудованием коронавирусных стационаров, обеспечение пациентов кислородной поддержкой, дополнительные выплаты медикам, сохранение экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания. Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 581.



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