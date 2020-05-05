 

ВОЗ предложила проверить на коронавирус прошлогодние нестандартные случаи пневмонии

05.05.2020, 14:08, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала проверить все случаи нетипичной пневмонии в ноябре и декабре 2019 года на COVID-19, сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Конечно, было бы здорово, если все страны, которые выявили неопределенные случаи пневмонии в недавние месяцы, и даже в декабре и ноябре, проверили бы их на COVID-19. И многие делают это. И это даст нам более четкую картину», – сказал Линдмайер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что врачи сохраняют образцы нетипичных или неопределенных пневмоний, и такие образцы есть во многих странах за ноябрь и декабрь.

Напомним, ВОЗ 1 мая оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. За последние сутки число жертв коронавируса в мире выросло на 976 человек, сообщали в ВОЗ. Днем ранее этот показатель был более 8 тыс. человек.



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