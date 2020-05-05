Привычка удивлять: Кэти Перри рассекретила наряд, в котором должна была появиться на Met Gala 2020

05.05.2020, 14:05, Разное

4 мая в нью-йоркском Институте костюма должен был пройти ежегодный бал Met Gala. Как и большинство мероприятий, из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Вместо этого 5 мая (в час ночи по Москве) на YouTube состоялась трансляция A Moment With the Met.

Тема этого бала Института костюма и масштабной выставки в Метрополитен-музее, которую бал открывает, звучала как “О времени: мода на протяжении времен” (About Time: Fashion and Duration). По традиции гости бала должны обыграть своими образами заявленную тему. Кэти, которая всегда славилась безбашенными нарядами, и в этот раз не подвела ожидания поклонников. На мероприятии она планировала появиться в кастомизированном корсете Jean Paul Gaultier – “беременной” версии самого знаменитого концертного боди Мадонны, в котором та впервые появилась в начале 90-х. Самая настоящая связь времен!

Напомним, в прошлом году темой Met Gala стал кэмп. Тогда Перри появилась на балу в платье-люстре, а на афтерпати щеголяла в образе сочного бургера. За год до этого певица вышла на ковровую дорожку в ангельском обличии.

Jean Paul Gaultier для Кэти Перри Мадонна в корсете Jean Paul Gaultier, созданном специально для тура певицы Blonde Ambition, 1990 год

В начале марта 35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум поделились радостной новостью: они станут родителями! Об этом будущая мама рассказала весьма креативным способом – клипом на новую песню Never Worn White. В нем Кэти позирует в полупрозрачном платье, представляя миру заметно округлившийся живот.

Позже Перри призналась, что еще никогда ей не приходилось держать секреты так долго, поэтому, когда тайна была раскрыта, певица больше не могла скрывать своих эмоций. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила:

Надеюсь, у нас будет девочка!

В начале апреля стало известно, что надежды Кэти оправдались: они с Блумом ждут девочку. Об этом певица рассказала у себя в Instagram, выложив портрет Орландо, измазанного розовыми сливками – очевидно, вечеринка в честь будущего малыша прошла весело.

Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности