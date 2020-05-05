Опубликованы характеристики бюджетного Huawei Y6P

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05.05.2020, 13:55, Новости дня

В Сети опубликовали технические параметры нового недорогого смартфона Huawei.

Эксперты предполагают, что речь идет о бюджетном исполнении Huawei Y6P, которое будет официально представлено в ближайшее время. Вместе с тем новинка получила мощный чипсет MediaTek Helio P22 с 3 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. Достоинством смартфона станет его компактный экран с разрешением 1600 на 720 пикселей.

Кроме того, основная камера имеет тройной модуль на 13+5+2 мегапикселя. Повышенная автономность нового смартфона достигается за счет усиленного аккумулятора на 5000 мАч. Несмотря на то, что новинка относится к бюджетному сегменту, однако аппарат получил современную оболочку Android 10.



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