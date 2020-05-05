Флагман Xiaomi Mi 10 поступит в продажу без встроенной рекламы в MIUI

05.05.2020, 13:55, Новости дня

Сегодня появились данные, что компания Xiaomi может выпустить новый смартфон, особенностью которого станет отсутствие фирменной рекламы, встроенной в прошивку.

В частности, удивить таким обстоятельством смогут новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Устройство уже поступили на китайский и европейский рынок. Кроме того, после 8 мая приобрести аппарат с такой особенностью станет возможным также на индийском рынке. Пользователи уже высоко оценили предложенную особенность программного обеспечения для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Кроме того, в компании пока не комментируют причины, по которым было принято лишить устройства привычных рекламных баннеров, напоминающих о производителе.