 

Флагман Xiaomi Mi 10 поступит в продажу без встроенной рекламы в MIUI

05.05.2020, 13:55, Новости дня

Сегодня появились данные, что компания Xiaomi может выпустить новый смартфон, особенностью которого станет отсутствие фирменной рекламы, встроенной в прошивку.

В частности, удивить таким обстоятельством  смогут новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.  Устройство уже поступили на китайский и европейский рынок. Кроме того, после 8 мая приобрести аппарат с такой особенностью станет возможным также на индийском рынке.  Пользователи уже высоко оценили предложенную особенность программного обеспечения для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Кроме того, в компании пока не комментируют причины, по которым было принято лишить устройства привычных рекламных баннеров, напоминающих о производителе.



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