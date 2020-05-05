 

СМИ: Тимати рискует лишиться доли в Black Star

05.05.2020, 13:53, Разное

Российский рэп-исполнитель Тимати может лишиться доли в лейбле Black Star. Инвесторы и руководство недовольны тем, как курирует бизнес знаменитый музыкант, особенно, в сфере общественного питания Black Star Burger и пошива одежды.
Некоторые точки по продаже быстрого питания уже начали закрываться. Причинами этого, по заявлениям инсайдеров, являются проблемы с уплатой налогов, вследствие чего Тимати имеет большую задолженность перед государством, а также его дружеские отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Не все поддерживают этого политика, поэтому часть потенциальных клиентов отказывается посещать заведения Black Star Burger.

Кроме того, Тимати не смог договориться с производителями тканей, которые используются для пошива фирменной одежды. В будущем складывающаяся ситуация может привести к финансовым потерям, чего руководство лейбла Black Star хочет избежать. Поэтому музыкант может лишиться своей доли в бизнесе, сам артист пока никак не прокомментировал эти слухи.



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