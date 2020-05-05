 

Глава UFC заявил о «нереальных» богатствах Нурмагомедова

05.05.2020, 13:48, Новости дня

Руководитель UFC Дэйна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов – очень богатый человек.

Уайт в передаче Menace and The Man Show заявил, что гонорары за бои Нурмагомедова не сильно интересуют, передает РИА «Новости».

«Люди не понимают, Хабиб нереально богат! Он невероятно богатый человек, у него нет нужды в деньгах», – отметил глава UFC.

Он добавил, что реванш с Конором Макгрегором и бой с Тони Фергюсоном могли бы принести много денег и вызвать интерес у всех поклонников смешанных единоборств.

Напомним, Нурмагомедов еще в конце марта вернулся в Россию вместе с командой в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу. Он был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

17.04 / Меган Маркл и принц Гарри поработали доставщиками еды для малоимущих

02.04 / Зеленский подписал изменения в госбюджет, касающиеся питания военнослужащих

01.04 / Губернаторы штатов сообщают о нехватке медоборудования для борьбы с коронавирусом

30.03 / В Раде анонсировали внеочередное заседание 30 марта

05.04 / По факту расстрела пятерых человек в Рязанской области возбуждено уголовное дело

27.04 / Боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, без потерь с украинской стороны

27.03 / Минздрав может пересмотреть правила карантина, так как в Украине больше болеют молодые

05.04 / Давиденко: Никакие пацаны с чистой кредитной историей и белым листом бумаги за спиной сегодня ни с одним вызовом, ни в одном министерстве не справятся

28.04 / Финал шоу «Маска» установил рекорд по просмотрам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска