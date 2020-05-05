Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» назвал свою версию трагедии

05.05.2020, 13:48, Новости дня

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы и представил свою версию произошедшего.

По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности,

«Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит – безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», – сказал Евдокимов в интервью Lenta.ru.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.