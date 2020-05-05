 

В Минпросвещения объяснили, как коронавирус повлияет на новый учебный год

05.05.2020, 13:48, Новости дня

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в очном формате в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех – и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению», – сообщил министр в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он добавил, что в 2020 году в школах могут отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для профилактики коронавируса.

«В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам – русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», – отметил Кравцов.

Ранее Минпросвещения предложило проводить защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в 2020 году в дистанционном формате.



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