Российское посольство в США обвинило победителей Пулитцера в русофобии

05.05.2020, 13:46, Новости дня

Российское посольство в Вашингтоне назвало серию материалов газеты The New York Times, удостоенных престижной Пулитцеровской премии 2020 года, «прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений», которые можно изучать «в качестве пособия по созданию ложных фактов». Сообщение размещено в фейсбуке дипломатического представительства.

Вручение Пулитцера, – самой престижной американской награды в области журналистики и литературы, – прошло в ходе ютьюб-трансляции в ночь на вторник.

Восемь материалов NYT, рассказывающих о предполагаемом вмешательстве России во внутреннюю политику в Ливии, Сирии и Центральноафриканской республики, а также о предполагаемом отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, были награждены Пулитцеровской премией в номинации «Международный репортаж». с формулировкой «за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина».

Пулитцеровская премия присуждается только за материалы на английском языке, изначально опубликованные в США. Главный редактор российского издания «Проект» Роман Баданин отметил, что два материала NYT повторяют факты, ранее добытые российскими журналистами в своих расследованиях.

Кто ещё получил Пулитцера

Наиболее престижную награду в номинации «Служение обществу» получили журналисты газеты Anchorage Daily News и издания ProPublica за серию материалов о проблемах и насилии в полиции Аляски.

Награду за фотографии с места событий получила команда агентства Reuters за освещение протестов в Гонконге.

В 2020 году, на фоне развития подкастов, премию впервые вручали за аудиорепортажи. Её получили автора эпизода подкаста This is American Life за освещение миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

Писатель Колсон Уайтхед стал лауреатом Пулитцеровской премии по литературе за роман о нравах флоридской исправительной школы «Никелевые мальчики». Предыдущая книга Уайтхеда «Подземная железная дорога» победила в номинации «Художественная литература» в 2017 году.

В номинации «Музыка» победила опера Энтони Дэвиса «Пятёрка из Центрального парка» рассказывающая о пяти молодых людях, несправедливо осуждённых за сексуальное насилие. (По этой истории снят сериал Netflix «Когда они нас увидят»)