Калифорния объявила о первых послаблениях карантина

05.05.2020, 13:46, Новости дня

Калифорния объявила о первых шагах по выводу штата из карантина, введенного для сдерживания коронавируса. Власти разрешили розничным магазинам возобновить работу на этой неделе, хотя и с некоторыми ограничениями.

Калифорния входит в группу из примерно двух десятков штатов, где до сих пор ограничения действуют в полном объеме, однако губернатор Гейвин Ньюсом объявил, что власти самого населенного штата разрешат некоторым округам пойти на дальнейшие послабления, если они будут выполнять определенные требования по тестированию и защите.

«Сегодня оптимистический день, поскольку мы видим небольшой лучик солнечного света», – заявил демократ Ньюсом на ежедневном брифинге по коронавирусу.

Он сказал, что может пойти на ослабление жестких ограничений, введенных 19 марта, поскольку масштабы тестирования на коронавирус в Калифорнии выросли до 25 тысяч человек в день, а новых всплесков COVID-19 больше не наблюдается.

По данным Reuters, в Калифорнии зарегистрировано 2215 умерших от COVID-19 – респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом, а число инфицированных составляет около 55 тысяч.