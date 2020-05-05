Кадыров предложил отправлять работать уборщиками тех, кто снимает на видео задержания нарушителей карантина

05.05.2020, 13:45, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации в соцсетях нескольких роликов с задержаниями жителей Чечни за нарушения режима карантина потребовал наказывать тех, кто снимает такие видео. Его выступление показал телеканал Грозный.ТВ:

Перевод речи Кадырова (он использует русские и чеченские слова) публикует “Кавказский узел”:

“Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию, (этих) людей, которые снимают вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали, (нужно) наказать их. Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером. Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чем мы говорим”, – возмутился Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

Видеоролики, про которые говорит Кадыров, можно найти, например, на ютубе. Как обозначили авторы, на них засняли погоню силовиков Чечни за местными жителями, которые, возможно, нарушили режим самоизоляции.

Ранее Кадыров похвалил и пообещал поощрить полицейских за избиение нарушителя карантина. При этом пострадавшему человеку и тем, кто снимал его избиение, пришлось публично извиниться.

Также он приравнял к террористам нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кадыров потребовал таких людей сажать в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах.

За последние сутки в регионах Северного Кавказа умерли пять человек с COVID-19, новых заразившихся – 530. Больше всего новых случаев инфицирования было выявлено в Дагестане – 128. В Чечне COVID-19 заболели еще 32 человека за сутки, а всего в республике болеют 615 человек.