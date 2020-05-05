 

Ким Чен Ына наградили российской медалью Победы – “за заботу о сохранности мемориалов советских воинов”

05.05.2020, 13:45, Новости дня

Глава КНДР Ким Чен Ын был награжден российской юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне”, сообщило российское посольство в Пхеньяне. Сам награжденный на церемонию не пришел, награду за него получил министр иностранных дел страны Ли Сон Гвон.

Как сказано в сообщении, награда “руководителю армии, партии и народа КНДР” вручена за “большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных в республике советских граждан”, а также за “проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР”. Где именно находятся эти мемориалы – посольство не уточняет. 

Положение о медали такого основания для награждения в себя не включает. Согласно документу, иностранные граждане могут получить ее только в случае, если они воевали в составе Красной армии или флота или в составе партизанских отрядов во времена Второй мировой. Партизаном был дед Ким Чен Ына – президент КНДР Ким Ир Сен.

Ким был приглашен на юбилейный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в мае в Москве. Но о его согласии посетить мероприятие не сообщалось, а сам парад позднее был перенесен на неопределенный срок. Состояние здоровья самого Ким Чен Ына в последние недели также вызывало опасения: по неподтвержденным данным, он был госпитализирован и перенес операцию. Однако некоторое время назад государственное телевидение КНДР снова показало своего руководителя: 

 



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