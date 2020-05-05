 

Учёные назвали нетипичные симптомы при внезапном сердечном приступе у женщин

05.05.2020, 13:30, Разное

Учёные из Великобритании провели 27 исследований, в ходе которых удалось установить нетипичные симптомы при внезапном сердечном приступе у женщин. Как выяснилось, данные проявления отличаются от тех, что наблюдаются в аналогичной ситуации у мужчин.
Сотрудники Оксфордского университета провели масштабную работу, желая выяснить, по каким признакам можно определить проблемы с сердцем у представительниц прекрасного пола. Речь идёт о внезапном сердечном приступе. Для этого специалисты привлекли к своим исследованиям свыше миллиона человек, желая узнать, чем женский острый коронарный синдром (ОКС) отличается от мужского.

Изучая вопрос, врачи пришли к выводу, что общие симптомы у обоих полов при нарушении работы сердца имеются, но есть и те, что характерны лишь для женщин. В частности – это резкая усталость, сильные болевые ощущения между лопатками и в шее, а также тошнота, которая может сопровождаться рвотой. Также нетипичные симптомы представлены одышкой.

Медики констатируют, их работа имеет большое значение, поскольку в настоящий момент при задержке диагностирования, врачи на 100% замедляют лечение поступившего пациента. Руководитель проекта доктор Санн Питерс надеется благодаря собранным данным внедрить более точную схему определения причины ухудшения самочувствия у представительниц прекрасного пола и своевременного выявления ОКС у них.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Скандалы: «Провести проверку RT на предмет растраты средств»

03.04 / Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

30.04 / Вскрылось новое страшное осложнение при коронавирусе

05.05 / Мнение: О безусловной и бесплатной раздаче денег из-за CoVID-19

26.04 / «Мелании Трамп – 50»: Дональд Трамп в первый вечер знакомства бросил ради неё молодую миллиардершу

30.04 / Станьте разумным эгоистом

15.04 / Honor 30 с самой крупной в истории бренда эмблемой появился на рендере до анонса

15.04 / Доктор Мясников возглавил инфоцентр по ситуации с COVID-19

21.04 / Мнение: Простите, как же он служил в очистке?

13.04 / У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска