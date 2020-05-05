Учёные назвали нетипичные симптомы при внезапном сердечном приступе у женщин

05.05.2020, 13:30, Разное

Учёные из Великобритании провели 27 исследований, в ходе которых удалось установить нетипичные симптомы при внезапном сердечном приступе у женщин. Как выяснилось, данные проявления отличаются от тех, что наблюдаются в аналогичной ситуации у мужчин.

Сотрудники Оксфордского университета провели масштабную работу, желая выяснить, по каким признакам можно определить проблемы с сердцем у представительниц прекрасного пола. Речь идёт о внезапном сердечном приступе. Для этого специалисты привлекли к своим исследованиям свыше миллиона человек, желая узнать, чем женский острый коронарный синдром (ОКС) отличается от мужского.

Изучая вопрос, врачи пришли к выводу, что общие симптомы у обоих полов при нарушении работы сердца имеются, но есть и те, что характерны лишь для женщин. В частности – это резкая усталость, сильные болевые ощущения между лопатками и в шее, а также тошнота, которая может сопровождаться рвотой. Также нетипичные симптомы представлены одышкой.

Медики констатируют, их работа имеет большое значение, поскольку в настоящий момент при задержке диагностирования, врачи на 100% замедляют лечение поступившего пациента. Руководитель проекта доктор Санн Питерс надеется благодаря собранным данным внедрить более точную схему определения причины ухудшения самочувствия у представительниц прекрасного пола и своевременного выявления ОКС у них.