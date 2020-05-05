 

Немецкие ученые предупредили о второй и третьей волнах коронавируса

05.05.2020, 13:30, Новости дня

Человечество может столкнуться с новыми волнами коронавируса, сообщил глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

«Я исхожу из того – и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции», – цитирует ТАСС Вилера.

По его словам, система здравоохранения Германии готова к потенциальным вспышкам инфекции.

«Мы многое для этого сделали. Врачи сейчас знают, как поступать с пациентами. У нас будут лучшие терапевтические средства», – заверил Вилер.

Ученый добавил, что власти ФРГ планируют увеличить количество тестов на коронавирус. На данный момент больше 130 лабораторий в стране могут делать свыше 140 тыс. исследований ежесуточно.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщил, что возникновение второй волны распространения коронавируса вероятно этой осенью. 

Роспотребнадзор также отметил, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.



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