 

Российские и европейские ученые создали светящийся «клон» коронавируса

05.05.2020, 13:30, Разное

По информации представителей Бернского университета, исследователям из РФ и Европы удалось разработать синтетический светящийся «клон» SARS-CoV-2. «Копия коронавируса» была выращена с помощью фрагментов ДНК в клетках дрожжей, при этом структура генома была слегка изменена.
Профессор Фолькер Тиль отметил, что на это потребовалась не более недели. Напомним, что синтетическую копию вирусов зачастую используют, чтобы изучить поведение разных заболеваний. Российскую сторону в данной научной работе представляли сотрудники Сеченовского университета. Эксперты рассказали о создании методики «клонирования», подходящей для сложного РНК-вируса. В итоге, SARS-CoV-2 был разбит более чем на 10 частей, совпадающих друг с другом.

Все необходимые фрагменты ДНК были расшифрованы и вставлены в ген GFP, заставляющий светиться зараженные клетки. Несколько фрагментов были синтезированы, что позволило получить первый «клон» коронавируса. В будущем, это поможет исследователям понять процесс заражения COVID-19. Не исключено, что с помощью данного открытия проверка разработанных вакцин займет меньше времени.



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