В Израиле заявили о создании пассивной вакцины от COVID-19

05.05.2020, 13:19, Новости дня

Израильский институт биологических исследований завершил фазу разработки антител от COVID-19 или пассивной вакцины. Об этом сегодня написало издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля.

Министр обороны страны Нафтали Беннет накануне посетил институт биологических исследований в Нес-Ционе, где ознакомился с работой ученых, занимавшихся разработкой средства от коронавируса, пишет издание. Речь идет об антителе, которое атакует вирус и нейтрализует его в организме.

Сейчас институт работает над получением патента, после чего ученые смогут обратиться к международным компаниям для выпуска препаратов для лечения больных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,58 млн человек, более 251,5 тыс. из них скончались, а 1,16 млн вылечились.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. Сейчас, по данным организации, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.