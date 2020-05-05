“Россия ведет гибридную войну против ЕС”. Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на РФ

05.05.2020, 13:19, Новости дня

Глава администрации района столицы Чехии Прага-6 Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, написал открытое письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал Европу осудить действия России.

Письмо 4 мая было опубликовано на сайте чешской партии TOP 09, членом которой является Коларж.

Политик отметил, что “Россия ведет гибридную войну против ЕС, полем битвы которой в настоящее время является Прага”.

В письме Коларж отметил, что статую Конева демонтировали на законных основаниях, поскольку это собственность городского округа. Но это, подчеркнул глава района, “вызвало совершенно неуместную реакцию со стороны РФ”, которая отреагировала угрозами и вмешательством во внутренние дела Чехии.

Коларж сообщил, что россияне уже год называют чехов нацистами, его лично – гауляйтером, а российское посольство в Праге и российские официальные лица призывают ликвидировать тех, кто причастен к демонтажу памятника.

“Поведение, которое мы знаем с советских времен, неприемлемо для нашей цивилизации и не должно допускаться. Если как Европа мы уступим этому псевдосверхдержавному давлению восточного гиганта на глиняных ногах, это будет означать не что иное, как медленный, но несомненный крах либеральной демократии. Госпожа президент, я прошу и призываю вас приложить серьезные усилия, чтобы дать понять России, что такое поведение недопустимо”, – сказано в письме Коларжа.

Он считает, что Европа должна показать, что любое нападение на государство – члена ЕС и его граждан является “нападением на ее сущность” и должна однозначно осудить его.

Напряженность в отношениях Чехии и России возникла после того, как в Праге 3 апреля демонтировали памятник Коневу. Коларж пошутил, что сделали это из-за несоблюдения карантина, потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России. Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИД Чехии назвали действия Следкома вмешательством во внутренние дела.

26 апреля издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что три недели назад в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских политиков, в том числе Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. После этого их взяли под охрану. Российское посольство в Праге назвало публикацию домыслами и призвало дать ей “соответствующую оценку”.

Коларж написал 1 мая в Facebook, что ранее пражские власти не раз предлагали статую россиянам, но они не проявляли к ней интерес. Он опубликовал письмо российскому послу за 2017 год, в котором призывал забрать памятник и установить его на территории российского посольства. Тогда россияне отклонили предложение и заявили о фальсификации истории. Коларж подчеркнул, что памятник Коневу создал чешский скульптор Зденек Крибус за тогда чехословацкие деньги, поэтому “не может быть и разговоров о его возвращении”.

Rusko chce sochu maršála. Na radnici přišlo několik žádostí o "vydání" sochy, ministr obrany obdržel "důraznou žádost" o… Posted by Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 on Reede, 1. mai 2020

В Чехии к Коневу относятся неоднозначно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.