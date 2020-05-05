Карантин в Украине, скорее всего, после 22 мая будет продлен – Шмыгаль

05.05.2020, 13:19, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, будет продлен после 22 мая.

“Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране”, – сказал Шмыгаль в эфире “Українського радіо” 5 мая.

Он напомнил, что правительство решило начать смягчение ограничительных мер с 11 мая, поскольку в течение 18 дней в Украине “наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших”, ежедневный прирост новых случаев инфицирования колебался в пределах от 300 до 550.

“Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости, так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам пик завершится в районе 8–9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах, а это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина”, – объяснил премьер.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

4 мая Шмыгаль объявил, что карантин в стране продлят до 22 мая, однако предусмотрено его смягчение.

Согласно готовящемуся постановлению Кабмина, с 11 мая планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов, музеев, библиотек, предприятий бытового обслуживания, стоматологий, нотариальных и адвокатских контор. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карантинные ограничения, более жесткие, чем в остальных регионах.

По состоянию на утро 5 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 697 человек, 1875 человек из них вылечились, а 316 скончались.