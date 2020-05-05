 

Россия поддержит страны Африки в борьбе с COVID-19 — Роспотребнадзор

05.05.2020, 13:15, Разное

Как сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство продолжит оказывать помощь странам Африки, наиболее пострадавших от пандемии. В частности, планируется поставка российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира.

Так, в ближайшие дни в Конго будут доставлены десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на коронавирус и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

Также специалисты научных организаций Роспотребнадзора продолжают работать в российско-гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который включен властями страны в сеть лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19.

«В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тысяч исследований. Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности» – говорится в сообщении ведомства.



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