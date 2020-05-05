“Они могут заразиться”: 98-летняя ветеран из Петербурга собрала для врачей миллион рублей

05.05.2020, 13:10, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга решила объявить сбор средств для врачей и их родственников, пострадавших или погибших от коронавируса COVID-19.

Призыв помочь медикам она разместила на своем YouTube-канале. Инициативу поддержали многие люди — на данный момент собрано уже более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Женщина, которой сейчас 98 лет, рассказала, что на этот поступок ее вдохновила история 100-летнего британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, которому удалось собрать на борьбу с COVID-19 почти 30 миллионов фунтов стерлингов.

"Я посмотрела, мне идея эта очень понравилась, и я решила этим вопросом заняться и у нас в России. У меня внучка и дочка — врачи. Я знаю их работу. И у меня такая жалость к этим врачам, которые уже с такой болезнью встретились, что они могут заразиться и сами умереть", — рассказала Зинаида Корнева телеканалу "Звезда", добавив, снимать ролики ей помогают родственники — внучка и правнучка с ее мужем.

По словам ветерана, самое главное — помогать людям, и тогда жизнь начнет налаживаться.

По данным на 5 мая в РФ зарегистрировано 155 370 инфицированных коронавирусом COVID-19 во всех регионах страны. На сегодня уже известно о 85 погибших медработниках – именно для их семей и собирает деньги Зинаида Корнева.

Ранее британец Том Мур объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения Великобритании. Чтобы привлечь внимание людей, он выложил в Интернете фото, на котором обходит на ходунках свой небольшой сад, и пообещал сделать 100 кругов, пока будут приходить средства. Эта акция вызвала невероятный отклик, собрав для британских медиков 30 миллионов фунтов стерлингов. 30 апреля Том Мур отпраздновал 100-летний юбилей.