 

Луческу о Кокорине: тюремное прошлое на даст ему вернуться в “Зенит”

05.05.2020, 13:10, Новости дня

Известный румынский футбольный тренер, экс-наставник "Зенита" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился своим мнением об Александре Кокорине, который работал под его руководством в питерском клубе. Луческу считает, что футболисту заказан обратный путь в "Зенит" из-за его тюремного прошлого.

"Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит [Кокорин играет в аренде в "Сочи", — прим. ред.], — цитирует Луческу издание Спорт24.Ru. – Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. "Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым".

При этом румын отзывается о Кокорине вполне доброжелательно: "Саша – один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился".

Луческу предлагает Кокорину искать варианты трудоустройства в Европе, так как в РФ ему всегда будут припоминать его скандалы: "В Европе будет лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии".



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