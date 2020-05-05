Пандемия обрушила деловую активность в сфере услуг Великобритании

05.05.2020, 13:10, Новости дня

Деловая активность в сфере услуг Великобритании в прошлом месяце сократилась максимальными темпами с начала исследований в июле 1996 года, заявил исследовательская организация IHS Markit.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг упал с мартовского уровня 34,5 до 13,4 пункта. Предварительная оценка составляла 12,3 пункта.

До последних двух месяцев исторический минимум составлял 40,1 пункта. Этого уровня PMI достиг в ноябре 2008 года.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Сводный PMI, охватывающий как производственный сектор, так и сферу услуг, в апреле упал с 36 до 13,8 пункта, достигнув минимума с начала сбора данных в 1998 году. Индекс оказался немного выше предварительной оценки, составлявшей 12,9 пункта.

"Данные апрельского исследования согласуются с квартальным падением экономики примерно на 7%, но мы ожидаем, что фактическое снижение ВВП может быть еще больше, отчасти потому, что PMI исключает подавляющее большинство самозанятых и розничный сектор", — сообщил Тим Мур, директор по экономике IHS Markit.

Британские ретейлеры в первой половине апреля пережили самое большое падение продаж со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщила на прошлой неделе Конфедерация британской промышленности (CBI).

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19, резко снизили деловую и потребительскую активность.

"В то время как показатели производства, новых заказов и занятости достигли исторических минимумов в апреле, участники опроса указали на предварительный рост своих деловых ожиданий на фоне надежд на то, что постепенное открытие экономики может произойти летом", — сообщил Мур.

"Однако поставщики услуг, стремящиеся восстановить бизнес-операции, в подавляющем большинстве случаев отмечали, что мощности будут оставаться значительно ниже прежних уровней в течение длительного периода, а сроки остаются крайне неопределенными", — добавил он.