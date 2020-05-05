Учёные из США разработали носимый датчик для выявления симптомов коронавируса

05.05.2020, 13:09, Разное

Учёные из США разработали носимый датчик для выявления ранних симптомов коронавируса. Приспособление напоминает пластырь и крепится к горлу, анализируя работу дыхательной системы и выявляя отклонения.

Сотрудники Северо-Западного университета США совместно с коллегами из больницы AbilityLab создали устройство, позволяющее диагностировать COVID-19 без участия медицинского персонала. Речь идёт о небольшом пластыре, крепящемся у основания шеи в передней её части. Находясь там, гаджет фиксирует любые изменения в работе лёгких. Будучи силиконовым, оно определяет первые признаки нарушения дыхательного процесса ещё до того, как это начинает чувствовать человек. Также изобретение измеряет постоянно температуру тела и отслеживает сердечные ритмы для выявления симптомов коронавируса.

При этом его эксплуатация не вызывает трудностей, и с ним можно принимать душ, поскольку на поверхности аппарата нет отверстий. Носить его можно весь день, а ночью датчик нужно снимать для подзарядки. При этом весь процесс отслеживания жизненных показателей происходит в автоматическом режиме. Информация отправляется в облачное хранилище, где её анализирует специальный алгоритм. В целом принцип работы новинки напоминает фитнес-трекер, приспособленный к условиям пандемии.

В настоящий момент аппарат проходит тестирование, в котором принимают участие 25 человек с диагнозом COVID-19. Пока производственные возможности позволяют выпускать десятки устройств в неделю, но при необходимости объёмы можно нарастить в разы. Появится ли новинка на рынке, пока не сообщается.